Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo utilisé par Sergio Ramos ?

Publié le 14 mai 2021 à 0h45 par T.M.

L’intérêt du PSG pour Sergio Ramos prend de plus en plus d’ampleur. Toutefois, dans ce feuilleton, le club de la capitale pourrait bien être utilisé par le joueur du Real Madrid. Explications.

A l’approche du mercato estival, de grands noms sont annoncés du côté du PSG. Devant, les pistes Lionel Messi, Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo reviennent, mais une star pourrait également débarquer en défense. En effet, l’opportunité Sergio Ramos n’aurait pas échappé à Leonardo. En fin de contrat au Real Madrid, l’Espagnol n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger et pourrait par conséquent débarquer librement et gratuitement cet été. Le PSG voudrait donc sauter sur l’occasion et selon les dernières informations, un contrat de 2 ans, assorti d’une année en option, aurait ainsi été proposé à Sergio Ramos.

« La piste Ramos a été étudiée par le PSG. Mais… »