Mercato - PSG : Leonardo serait en sursis pour cette piste à 0€ !

Publié le 31 mars 2021 à 0h45 par Th.B.

Malgré les rumeurs circulant dans la presse concernant un accord trouvé entre le FC Barcelone et Georginio Wijnaldum, le joueur de Liverpool n’aurait pas encore pris sa décision. La chance du PSG ?

En course pour la signature de Georginio Wijnaldum, libre de tout contrat cet été, le PSG ne lâcherait rien pour le milieu de terrain de Liverpool. L’international néerlandais pourrait cependant faire faux bond à Leonardo, le directeur sportif surveillant avec attention l’évolution de la situation de Wijnaldum chez les Reds . En effet, le FC Barcelone aurait trouvé un accord verbal avec Wijnaldum selon 90min, et il ne manquerait plus qu’une signature afin de finaliser cette opération. Cependant, le principal intéressé ne tiendrait pas le même discours.

Wijnaldum n’aurait pas arrêté son choix pour son avenir