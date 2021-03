Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a trouvé un accord avec un protégé de Klopp !

Publié le 27 mars 2021 à 16h00 par Th.B.

Alors qu’il serait prêt à apposer sa signature sur le contrat proposé par le FC Barcelone, Georginio Wijnaldum pourrait faire machine arrière si Liverpool lui offrait un contrat jugé acceptable à ses yeux alors qu’un accord verbal aurait été trouvé avec le Barça.

Hormis Andrew Robertson, Georginio Wijnaldum est le joueur qui a été le plus utilisé par Jürgen Klopp cette saison. Alors forcément, un départ de l’international néerlandais chamboulerait les plans de l’entraîneur allemand chamboulerait ses plans en marge de la saison prochaine, Wijnaldum étant sous contrat jusqu’en juin prochain. Et le FC Barcelone, sous l’impulsion de Ronald Koeman, aimerait bien profiter de cette ouverture. L’interêt du Barça ne serait méconnu de personne et surtout pas du principal intéressé qui s’est livré sur la question en conférence de presse dernièrement. « Le FC Barcelone ? Cela est dit dans les médias, mais je n'ai aucune nouvelle. Quand il y en aura, j'en parlerai, mais il n'y a pas de nouvelles. Maintenant, je suis ici pour parler des matchs contre la Turquie, la Lettonie et Gibraltar. ». Le PSG serait également sur les rangs, mais la route de Wijnaldum devrait l’amener au FC Barcelone et nulle part ailleurs.

Wijnaldum proche de rejoindre Barcelone, sauf si Klopp change la donne