Mercato - PSG : Leonardo s'attaque à un dossier brûlant !

Publié le 20 novembre 2020 à 13h45 par A.M.

Toujours aussi précieux pour le PSG, Angel Di Maria serait en négociations avancées pour prolonger son contrat qui prend fin en juin prochain.

Bien que l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar cristallise l'attention au PSG, Angel Di Maria est bien le dossier le plus chaud à Paris. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier. Cependant, le Fideo affichait récemment son intention de rester au PSG : « Je suis très content, très heureux. Je l’ai toujours dit, le PSG est un club où il y avait beaucoup d’affection envers moi. Que ce soit du président, des dirigeants et de tout le monde. Je me sens bien ici et je fais de mon mieux. Je l’ai déjà dit mais j’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris. Cependant, ça ne dépend pas que de moi mais aussi du club . »

Le PSG avance pour la prolongation de Di Maria

Par conséquent, l'optimisme semble régner dans ce dossier, à tel point que la presse italienne assurait ces dernières heures que les discussions pour une prolongation étaient en bonne voie. Et Nicolo Schira confirme la tendance. Le journaliste transalpin révèle en effet que le PSG travaille actuellement sur la possibilité d'étendre le bail d'Angel Di Maria jusqu'en 2023, date à laquelle il aura 35 ans. Autrement, s'il signe ce nouveau contrat, cela signifiera que la carrière européenne de l'international argentin s'achèvera probablement au sein du club parisien.