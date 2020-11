Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Angel Di Maria, il n’y a plus qu’à…

Publié le 20 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Faisant partie intégrante des plans de Thomas Tuchel et du projet du PSG, Angel Di Maria devrait facilement s’entendre avec ses dirigeants pour sa prolongation de contrat, les différentes parties étant sur la même longueur d’onde.

Depuis l’été 2015, moment de son arrivée après une saison galère à Manchester United, Angel Di Maria a rarement déçu au PSG. Élément indéboulonnable des onzes de départ du Paris Saint-Germain quel que soit l’entraîneur, l’international argentin pourrait cependant vivre ses dernières semaines au sein de la capitale. En effet, son contrat arrivera à expiration en juin prochain et aucun accord n’est à signaler pour le moment concernant une prolongation. Mais cette situation devrait rapidement évoluer.

Une envie de continuer qui est réciproque