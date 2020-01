Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait ce qu'il doit faire pour Eriksen !

Publié le 1 janvier 2020 à 22h30 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient bien s'attacher les services de Christian Eriksen dès cet hiver.

Il est actuellement l'un des joueurs les plus courtisés d'Europe. Il faut dire que Christian Eriksen est sous contrat avec Tottenham jusqu'en juin prochain et il ne semble pas vouloir prolonger. Depuis ce 1er janvier 2020, il peut donc négocier librement avec le club de son choix et Leonardo aimerait l'attirer au Paris Saint-Germain. Il n'est toutefois pas seul, puisque le Real Madrid continue de le suivre, tout comme la Juventus et l'Inter.

Eriksen peut quitter Tottenham cet hiver pour 20M€