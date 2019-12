Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout serait bouclé pour Christian Eriksen !

Publié le 30 décembre 2019 à 18h00 par J.-G.D.

Alors que son contrat avec Tottenham court jusqu’en juin prochain, Christian Eriksen, piste du PSG, devrait quitter la formation londonienne au terme de la saison selon un proche de José Mourinho.

Ce sera l’une des plus belles opportunités du marché l’été prochain. En effet, Christian Eriksen arrivera à la fin de son contrat avec Tottenham le 30 juin 2020. Un transfert gratuit qui n’a pas échappé à plusieurs grosses écuries européennes, comme le PSG, du Real Madrid ou de Manchester United. À l’image d’Ander Herrera, Leonardo souhaiterait à nouveau réaliser un joli coup à zéro euro. Malgré sa volonté de voir Eriksen prolonger, José Mourinho devrait assister, impuissant, au départ de son N°23. Une tendance confirmée par l’un des proches du Portugais.

« Le départ d’Eriksen à zéro euro est pratiquement certain »