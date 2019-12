Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Adrien Rabiot pourrait rendre service à Leonardo !

Publié le 30 décembre 2019 à 15h45 par La rédaction

Bien qu'il connaisse un début de saison poussif, Adrien Rabiot ne devrait pas partir, la Juventus privilégiant une vente d'Emre Can.

En grande difficulté depuis son arrivée à la Juventus, Adrien Rabiot joue peu et suscite déjà l'intérêt de nombreux clubs dont l'OL, Arsenal ou encore Everton. Malgré tout, le joueur formé au PSG souhaiterait toutefois rester à Turin et prouver qu'il est capable de s'imposer. Un souhait visiblement partagé par la Vieille Dame qui ne veut pas déjà se séparer d'un joueur attiré seulement quelques mois auparavant. Une situation qui pourrait d'ailleurs faire les affaires du PSG.

Rabiot veut rester, la Juve va sacrifier Can