Mercato - PSG : Ibrahimovic pourrait jouer un drôle de tour à Cavani...

Publié le 30 décembre 2019 à 14h45 par A.M.

Annoncé avec insistance sur le départ cet hiver, Edinson Cavani pourrait finalement être la victime des premiers gros coups réalisés sur le mercato d'hiver, notamment du retour de Zlatan Ibrahimovic au Milan AC. Explications.

Alors que son contrat prend fin en juin prochain, Edinson Cavani pourrait bien partir dès cet hiver. En effet, l'Atlético de Madrid aurait déjà trouvé un accord avec le Matador et pourrait prochainement tenter de faire une offre au PSG. Cependant, cette hypothèse a pris du plomb dans l'aile. Le salaire de Cavani serait trop imposant et pousserait les Colchoneros à vendre de façon importante pour libérer de la place au sein de leur masse salariale. Par conséquent, d'autres pistes sont explorées. C'est le cas de celle menant à Cédric Bakambu tandis que Marca assure de son côté que l'Atlético se penche également sur la situation de Paco Alcacer poussé au départ par l'arrivée d'Erling Braut Haaland au Borussia Dortmund.

L'Atlético insiste pour Piatek