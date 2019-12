Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il tenter le coup avec Fernandinho ?

Publié le 30 décembre 2019 à 8h00 par La rédaction

Alors qu'il fêtera bientôt ses 35 ans, Fernandinho est dans le viseur du PSG selon les informations du 10 Sport. Une bonne idée ? C'est notre sondage du jour !

Malgré ses dernières déclarations, Leonardo souhaiterait bel et bien injecter du sang neuf dans le groupe du Paris Saint-Germain. Ainsi, l'Italo-brésilien aurait notamment coché le nom de Lucas Paqueta pour cet hiver, mais s'intéresserait également à Emre Can. D'ailleurs, le directeur sportif du PSG pourrait utiliser Leandro Paredes afin d'enrôler le milieu allemand de la Juventus. Un échange qui séduirait le club turinois et qui serait au cœur des négociations entre les deux clubs. Et en parallèle, Leonardo travaille sur un tout autre dossier..

Fernandinho, joli coup ou fausse bonne idée ?

Selon les informations exclusives du 10 Sport, Leonardo s'intéresse également à Fernandinho, sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec Manchester City. Malgré des discussions en cours pour une prolongation, le Brésilien n'a pas encore pris de décision définitive pour son avenir et pourrait donc se laisser tenter par un dernier gros contrat en Europe. Cependant, le milieu de terrain fêtera ses 35 ans en mai prochain, on peut donc légitimement se poser des questions sur le niveau qu'aura Fernandinho la saison prochaine s'il venait à s'engager en faveur du PSG en 2020, d'autant que d'autres milieux de terrain pistés par Leonardo risquent d'animer le prochain mercato estival, à l'image d'Allan, Sergej Milinkovic-Savic ou encore Sandro Tonali.



Alors selon vous, Leonardo doit-il tenter le coup avec Fernandinho ? À vos votes !