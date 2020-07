Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une excellente nouvelle pour Allegri !

Publié le 14 juillet 2020 à 0h45 par A.D.

Le PSG et l'Inter pourraient se disputer cet été pour Massimiliano Allegri. Alors que Giuseppe Marotta a fermé la porte à un départ d'Antonio Conte, Leonardo pourrait finalement avoir le champ libre.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo rêve toujours d'offrir Massimiliano Allegri au PSG. Toutefois, il ne serait pas seul sur ce dossier, puisque l'Inter songerait au natif de Livourne en cas de départ d'Antonio Conte. Interrogé sur l'avenir de son entraineur, Giuseppe Marotta, le directeur sportif des Nerazzurri , a balayé toute idée de départ. Et cette sortie pourrait donner le sourire à Leonardo, le directeur sportif du PSG.

«Je pense qu'il n'y aura pas de changement, le club est très satisfait de Conte»