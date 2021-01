Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message claire pour Sergio Ramos !

Publié le 30 janvier 2021 à 5h00 par A.M.

Alors que Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé son contrat au Real Madrid, David Bettoni, adjoint de Zinedine Zidane, affiche toutefois sa confiance.

« La stratégie du PSG depuis des années, comme avec Ronaldinho à mon époque, est de trouver des opportunités sur le marché et de recruter des joueurs pouvant améliorer l’équipe. Nous allons voir ce qui se passe. Ici, Sergio Ramos trouverait un grand club avec l'obsession de toujours gagner. Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde ». Dans les colonnes de Marca , Mauricio Pochettino ouvrait grand la porte à Sergio Ramos dont le contrat n'a toujours pas été prolongé au Real Madrid. Toutefois, la situation n'inquiète pas David Bettoni, adjoint de Zinedine Zidane.

Bettoni n'est pas inquiet