Mercato - PSG : Leonardo proche de boucler un premier renfort XXL pour 2022 ?

Publié le 18 novembre 2021 à 21h15 par B.C.

Alors qu’il tarde à trouver un accord avec l’AC Milan pour une prolongation, Franck Kessié se dirige vers un départ, et le PSG serait idéalement placé pour s’attacher ses services.

Après s’être fait remarquer lors du dernier mercato estival avec l’arrivée de plusieurs joueurs importants sans débourser d’indemnité de transfert, comprenant notamment Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma, Leonardo pourrait en faire de même à l’été 2022. Le directeur sportif du PSG lorgne en effet plusieurs joueurs se rapprochant de la fin de leur contrat, à l’instar de Franck Kessié. S’il traverse une passe difficile à l’AC Milan, l’international ivoirien a été l’un des éléments majeurs des Rossoneri la saison dernière, ce qui n’a pas échappé à Leonardo, déterminé à boucler ce dossier.

Le PSG idéalement placé pour Kessié