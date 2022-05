Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dos au mur dans ce dossier à 70M€ ?

Publié le 9 mai 2022 à 0h45 par La rédaction

A l’affût de la situation de Darwin Núñez afin d'anticiper le départ de Kylian Mbappé, le PSG serait en concurrence avec le Milan AC qui voudrait frapper un grand coup cet été.

La succession de Kylian Mbappé est encore floue. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG gagne du terrain dans les négociations et continue d’espérer une prolongation de l’international français. Mais pour anticiper la suite, Leonardo suit attentivement plusieurs profils dont Darwin Núñez, l’attaquant du Benfica Lisbonne. Un dossier sur lequel est aussi positionné le Milan AC…

Le Milan veut frapper un grand coup