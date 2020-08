Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo affiche un souhait fort avec ce titi parisien !

Publié le 30 août 2020 à 22h15 par La rédaction

Le PSG voudrait conserver Hubert Mbuyi-Muamba et compterait lui proposer un premier contrat professionnel. Âgé de 17 ans, le défenseur figurerait sur les tablettes de prestigieux clubs européens.

La politique du PSG montre ses limites. Constitué essentiellement de stars internationales, l’effectif parisien ne comprend que très peu de joueurs formés au sein du club parisien. Presnel Kimpembe est, certes, parvenu à s’imposer, mais bons nombres de pépites ont, au fil des années, changé de formation afin d’obtenir plus du temps de jeu. Cette année encore, le PSG s’est séparé d’Adil Aouchiche, transféré à l’ASSE, mais aussi de Tanguy Kouassi parti au Bayern Munich. Désormais, le club parisien ne veut plus laisser filer ses titis et tente de prolonger le contrat de nombreux espoirs.

Le PSG sort les barbelés pour Mbuyi-Muamba