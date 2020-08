Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Leonardo avec Bernat ?

Publié le 30 août 2020 à 8h00 par Th.B.

Le contrat de Juan Bernat arrivant à expiration en juin 2021, Leonardo travaillerait en coulisse pour le prolonger. Et alors que les discussions n’avanceraient pas comme le directeur sportif du PSG l’escomptait, le PSG doit-il se séparer de Juan Bernat ? C’est notre sondage du jour !

Arrivé en 2018 en provenance du Bayern Munich qui a fait son maximum pour le vendre, quitte à le faire au rabais, Juan Bernat n’a pas mis longtemps à justifier la confiance qu’Antero Henrique avait placé en lui. Et au fil des semaines et des saisons, le latéral gauche espagnol s’est mué comme un cadre de l’effectif de Thomas Tuchel et s’est démarqué en inscrivant des buts importants en Ligue des champions. Cependant, le contrat de Bernat expirera à la fin de la saison 2020-2021. Ce qui signifie que le PSG pourrait donc voir son latéral gauche partir gratuitement. Chose que la direction sportive menée par Leonardo ne compterait pas témoigner.

Leonardo discute, mais la situation ne se débloquerait pas !