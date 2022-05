Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un énorme coup cet hiver !

Publié le 3 mai 2022 à 0h45 par La rédaction

Un temps courtisé par le Paris Saint-Germain, Dušan Vlahović a finalement rejoint la Juventus. Un choix qui lui a été conseillé par son sélectionneur, Dragan Stojković.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter librement le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines, Leonardo cherche activement son successeur. Rayonnant avec la Fiorentina, Dušan Vlahović a notamment été l'un des noms liés au PSG. Toutefois, lors du mercato hivernal, l’attaquant de 22 ans a rejoint la Juventus jusqu’en juin 2026. Alors que de nombreux clubs s’intéressaient à l’international serbe, Dragan Stojković l’aurait aidé à faire son choix.

« J'ai dit à Dušan, très sincèrement, de rester en Italie »