Mercato - PSG : Leonardo a lancé un ultimatum dans le dossier Moise Kean !

Publié le 19 juillet 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors qu’Everton ne serait plus ouvert à un prêt de Moise Kean, le PSG ne serait pas emballé par l’idée d’un transfert et ne voudrait toujours qu’un prêt pour l’Italien, ou rien…

À la toute fin du mercato estival de 2020, le PSG officialisait le prêt d’une saison de Moise Kean, mais sans option d’achat après avoir trouvé un accord avec Everton. Quelques mois plus tard et un total de 16 buts inscrits en Ligue 1 et en Ligue des champions, Kean a démontré sa volonté sur son compte Instagram en mai dernier de revêtir le maillot parisien la saison prochaine. Cependant, il y a eu un changement d’entraîneur du côté d’Everton avec le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid et la nomination de Rafael Benitez. Et cela pourrait tout changer.

Le PSG tape du poing sur la table !