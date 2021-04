Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a encore à faire à Thomas Tuchel !

Publié le 18 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

Ancien entraîneur du PSG, Thomas Tuchel officie depuis la fin du mois de janvier à Chelsea. Et chez ses Blues, l’Allemand verrait d’un bon oeil l’arrivée de Raphaël Varane, notamment courtisé par le PSG.

En fin de contrat en juin 2022, Raphaël Varane ne devrait pas s’éterniser du côté du Real Madrid. D’ailleurs, As révélait ces dernières semaines que le champion du monde tricolore prévoirait de réclamer un bon de sortie à ses dirigeants en marge du prochain mercato estival, ne souhaitant pas signer un nouveau bail lui qui évolue au Real Madrid depuis l’été 2011. Le PSG serait une solution prise en considération aux yeux du principal intéressé, à l’instar de Manchester United qui semble cependant avoir une légère longueur d’avance dans ce dossier à en croire les informations de différents médias. Et les plans de Leonardo, directeur sportif du PSG, seraient encore plus compromis avec l’entrée en scène d’un certain Thomas Tuchel.

Chelsea également dans le coup pour Varane