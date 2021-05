Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien recalé une star mondiale !

Publié le 11 mai 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Paulo Dybala à plusieurs reprises ces dernières années, le club de la capitale aurait cette fois recalé l’international argentin.

En fin de contrat le 30 juin 2022 à la Juventus, Paulo Dybala est actuellement dans le flou concernant son avenir chez les Bianconeri . En effet, faute de prolongation d’ici cet été, le club du Piémont pourrait le vendre afin de ne pas prendre le risque de s’exposer à un départ libre un an plus tard. Conscient de sa situation, celui qu’on surnomme La Joya commencerait à s’activer pour se trouver une éventuelle porte de sortie. Et comme l’a indiqué France Football ce mardi, cela l’aurait conduit à toquer à la porte du PSG, annoncé sur ses traces à de nombreuses reprises par le passé, notamment en 2019 du temps où Neymar souhaitait quitter Paris.

Le PSG recale Paulo Dybala !

Cependant, l’hebdomadaire français a expliqué que le PSG a finalement décidé de fermer la porte à Paulo Dybala, ne ressentant pas le besoin de le recruter après la prolongation d’Angel Di Maria il y a quelques semaines. Et cette information est confirmée par le journaliste Mohammed Saeed Alkaabi. Sur son compte Twitter, le journaliste qatari explique en effet que les services de Paulo Dybala auraient été offerts au PSG, mais que le club de la capitale a finalement bien décidé de rejeter cette possibilité. Reste maintenant à savoir où Paulo Dybala pourra rebondir si jamais il ne prolonge pas à la Juventus, la porte parisienne semblant lui être fermée à double tour.