Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces précisions sur le grand retour de cette pépite !

Publié le 11 mai 2021 à 22h00 par H.G.

Alors qu’il devrait bien effectuer son grand retour au FC Barcelone cet été, Eric Garcia aurait consenti un sacrifice économique pour pouvoir revenir au sein de son club formateur.

La défense centrale sera l’un des grands chantiers du FC Barcelone au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et pour cause, les performances de Clément Lenglet et de Gerard Piqué ont déçu cette saison, tandis que Samuel Umtiti n’est plus que l’ombre de lui-même depuis 2018. En conséquence, seul Ronald Araujo est aujourd’hui un incontestable dans la charnière centrale catalane, ce qui est bien évidemment trop peu. De ce fait, le FC Barcelone souhaiterait se renforcer dans ce secteur, et il aurait dans cette optique enfin bouclé le retour d’Eric Garcia, annoncé dans le viseur des Blaugrana depuis l’été dernier.

Eric Garcia a accepté une offre à la baisse du FC Barcelone