Mercato - PSG : Le RC Lens tente un gros coup à Paris

Publié le 21 juin 2022 à 14h10 par Hugo Ferreira

Très en vue lors de ses deux années de prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo pourrait quitter le Paris Saint-Germain lors des prochaines semaines. Le club de la capitale réclamerait 20M€ pour le laisser partir, cependant, le directeur sportif des Sang et Or négocierait avec le PSG afin de le conserver pour une saison supplémentaire.

Le Paris Saint-Germain pourrait perdre certains de ses Titis lors du mercato estival. En effet, Edouard Michut, Ismaël Gharbi ou encore El Chadaille Bitshiabu pourraient tenter de trouver plus de temps de jeu ailleurs. Toutefois, un autre jeune parisien pourrait partir, tout en rapportant une belle somme. Il s’agit d’Arnaud Kalimuendo. Prêté au RC Lens depuis deux saisons, le joueur de 20 ans a livré de très belles prestations, lui qui a inscrit 13 buts en 35 rencontres durant cet exercice. Conscient que le natif de Suresnes génère de l’intérêt, le club de la capitale réclamerait 20M€ pour le laisser partir. Toutefois, les Sang et Or tentent un dernier coup de poker sur ce dossier.

