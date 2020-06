Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire compte encore sur Edinson Cavani !

Publié le 16 juin 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’Edinson Cavani s’apprête à quitter gratuitement le PSG au terme de son contrat cet été, Idrissa Gueye a affiché son envie de conserver le buteur uruguayen le plus longtemps possible.

« Oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. Peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas, il n'y a jamais de moment parfait », indiquait dernièrement Leonardo dans les colonnes du JDD , confirmant donc que Thiago Silva mais également Edinson Cavani allaient quitter gratuitement le PSG au terme de leur contrat cet été. Et alors que le buteur uruguayen a marqué de son empreinte son expérience au Parc des Princes, Idrissa Gueye a pris position pour l’avenir de Cavani au PSG dans un entretien accordé au Canal Football Club.

« Je voudrais qu’il reste »