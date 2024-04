Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé fait halluciner Riolo

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé est encore et toujours un joueur du PSG, cela ne sera plus le cas d'ici très longtemps. Rien n'est encore officiel à ce sujet, mais la tendance est clairement à un départ de l'international français à l'issue de la saison, une fois que son contrat aura expiré. Mbappé est alors attendu au Real Madrid, où il rejoindra une pléiade de stars et notamment Vinicius Jr. Ce que Daniel Riolo n'arrive pas à trop comprendre...

Cela fait maintenant plusieurs années que le Real Madrid tourne autour de Kylian Mbappé, mais jusqu'à présent, toutes les tentatives des Merengue se sont soldées par des échecs. Cette fois devrait néanmoins être la bonne. Le Français étant en fin de contrat au PSG, tous les feux sont aujourd'hui au vert pour qu'il pose ses valises au Real Madrid cet été. Débutera ensuite un casse-tête pour Carlo Ancelotti afin de trouver la bonne organisation pour aligner toutes les stars offensives, d'autant que Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont le même poste préférentiel, celui d'ailier gauche.

« Je ne comprends pas pourquoi le Real Madrid veut Mbappé »

Compte tenu des bonnes performances de Vinicius Jr au Real Madrid, Daniel Riolo a du mal à comprendre le choix de recruter Kylian Mbappé. Ainsi, au micro de RMC , il a balancé à ce propos : « Vinicius est un joueur extraordinaire. Parfois, il y a des choses que je ne comprends pas dans la politique sportive d’un club, et je ne comprends pas pourquoi le Real Madrid veut Mbappé. Puisque ça va se finir comme ça ».

« J'aurais fait autre chose »