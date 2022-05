Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le torchon brûle en interne avec Idrissa Gueye ?

Publié le 17 mai 2022 à 15h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement en plein tourmente avec la polémique autour de son absence de soutien à la lutte contre l’homophobie, Idrissa Gueye serait agacé par la gestion du PSG. Et cet incident pourrait avoir un impact direct sur son avenir, d’autant qu’il arrive à un an du terme de son contrat au Parc des Princes.

C’est un fait, le PSG se prépare d’ores et déjà à un mercato estival 2022 très agité, dans le sens des arrivées tout d’abord avec ce fameux dossier du grand milieu de terrain tant attendu (Pogba ? Tchouaméni ? Milinkovic-Savic?), mais également dans le sens des départs avec bien évidemment le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid, la fin de contrat d’Angel Di Maria et les probables ventes de Keylor Navas et certains éléments indésirables (Icardi, Dagba, Kurzawa, Paredes, Kehrer…). En clair, le Qatar va avoir du pain sur la planche cet été pour et assainir ses finances et préparer au mieux la saison prochaine, mais il va également devoir gérer un dossier qui semblait inattendu pour le PSG et qui est en train de faire de plus en plus de bruit…

Le PSG et Gueye vers une séparation ?

Depuis dimanche, au lendemain de la large victoire du PSG à Montpellier en championnat (4-0), la polémique n’a cessé de grandir autour d’Idrissa Gueye (32 ans). Le milieu de terrain sénégalais aurait, selon les révélations RMC Sport, refusé de disputer ce match pour ne pas avoir à porter les couleurs de l’arc-en-ciel arborées exceptionnellement pour l’occasion comme symbole de lutte contre l’homophonie. Un choix qui, même s’il a depuis été nié en bloc par l’entourage du joueur du PSG, a fait couler beaucoup d’encre, et la situation serait en train de s’envenimer en interne. Mauricio Pochettino avait vendu la mèche en indiquant que Gueye n’était pas blessé, et par conséquent, L’Equipe indique dans ses colonnes du jour que le Sénégalais reproche notamment au club cette communication et de ne pas le couvrir, d’autant qu’il avait déjà fait l’objet d’un certain déferlement sur les réseaux sociaux en mars dernier lorsque la vidéo de son intervention musclée sur Kylian Mbappé avant le choc contre le Real Madrid avait fuité à cause du PSG. Par ailleurs, le quotidien sportif explique que les services juridiques et des ressources humaines du club francilien étudiaient de très près le dossier pour éventuellement infliger des sanctions à Gueye. Et alors que son contrat court jusqu’en juin 2023, un départ du PSG ne semble pas à exclure pour l’ancien milieu de terrain du LOSC vu l’évolution du dossier.