Mercato - PSG : Le retour de Mbappé est déjà réclamé

Kylian Mbappé et le Real Madrid, c’est enfin parti ! Après plusieurs années d’incertitude, le joueur de 25 ans a enfin répondu positivement à l’annonce du club espagnol. Ce départ est un véritable coup dur pour le championnat de France, qui perd l’une de ses têtes d’affiche. Mais président de la Ligue Professionnelle de Football, Vincent Labrune croit encore à un retour en Ligue 1 de la star tricolore.

Après l’AS Monaco et le PSG, Kylian Mbappé a enfin sauté le pas et rejoint l’étranger. Depuis quelques semaines, le joueur français est membre du Real Madrid. Un club qu’il a idolâtré tout au long de son enfance à Bondy. Présenté en grande pompe au Stade Santiago Bernabeu, Mbappé vit un rêve éveillé.

Mbappé a le sourire

« C'est un immense plaisir, un rêve. Je suis libéré, soulagé, extrêmement fier de d'arriver dans ce club. J'ai beaucoup d'excitation. J'arrive avec beaucoup d'humilité. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenues, qui ont contribué de près ou de loin à ça car c'était complexe. Notamment, le président Florentino Perez. Maintenant j'ai une responsabilité et je dois revenir à mon rôle de capitaine. Ce n'est pas juste, mais je ne vais pas répondre à d'autres questions autre que sur la sélection. » avait confié Mbappé avant de rejoindre le club espagnol.

Labrune lui a lancé un appel

Lié au club espagnol jusqu’en juin 2029, Kylian Mbappé devrait passer une grande partie de sa carrière au Real Madrid. Mais lors de la dernière soirée de remise des trophées UNFP, Vincent Labrune lui avait envoyé un message. « Tu vas vivre ta vie, tes rêves ailleurs. Je te souhaite de tous les réaliser du fond du cœur. Mais ce que je nous souhaite à tous collectivement, c'est que tu reviennes après chez nous, chez toi en France en France, en Ligue 1. Parce que l'histoire n'est pas finie. J'espère sincèrement qu'on te reverra sur nos terrains.» avait confié l’ancien président de l’OM. Un retour au PSG est-il possible ? La suite nous le dira.