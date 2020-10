Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid préparerait bien une opération colossale pour Mbappé !

Publié le 20 octobre 2020 à 15h45 par T.M.

L’été prochain, le transfert de Kylian Mbappé pourrait atteindre des records. Toutefois, pour faire baisser l’addition, le Real Madrid pourrait envisager d’inclure des joueurs dans la balance. Mais qui pourrait rejoindre le PSG ?

N’ayant visiblement pas envie de prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé semble tout faire de son côté pour faciliter son départ vers le Real Madrid. En effet, l’été prochain, le Français n’aura plus qu’un an de contrat et sera donc dans une position idéale pour son transfert vers la Casa Blanca. Toutefois, les deux clubs devront se mettre d’accord sur le montant de cette opération, qui pourrait bien être historique. Le Real Madrid devra donc sortir le chéquier, mais pas que. En effet, dans cette opération Mbappé, certains joueurs de Zidane pourraient filer au PSG. Sur le plateau d’ El Chiringuito , Francisco Buyo a évoqué la possibilité de voir Karim Benzema dans cet échange, mais d’autres solutions pourraient être envisagées.

Mbappé contre qui ?

Dans les prochains mois, le Real Madrid entamera donc les discussions avec le PSG pour le transfert de Kylian Mbappé. L’objectif sera de se mettre d’accord. Mais comment y arriver ? Un échange de joueurs pourrait bien être envisagé et comme l’a développé Francisco Buyo, Karim Benzema pourrait ne pas être le seul candidat pour figurer dans cette opération. En effet, selon le journaliste espagnol, le Real Madrid pourrait également inclure Vinicius Jr, un joueur qu’apprécie énormément Leonardo, ou d’autres joueurs français (Mendy ? Varane ?) pour tenter de convaincre le PSG. A suivre…