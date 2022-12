Mercato - PSG : Le Real Madrid a une énorme crainte avec Mbappé

Arthur Montagne

L'été dernier, le Real Madrid a tenté d'arracher la signature de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG arrivait à son terme. Néanmoins, l'attaquant français a finalement prolongé à Paris et le club merengue n'a visiblement toujours pas digéré. Un retour à la charge serait exclu. Et pour cause, les Madrilènes ne veulent pas bousculer l'équilibre d'un vestiaire qui a vu l'émergence de talents comme Rodrygo et surtout Vinicius Junior.

En fin de saison dernière, le feuilleton Mbappé battait son plein. Et pour cause, son contrat au PSG arrivait à son terme le 30 juin dernier. Et alors que tout laissait penser qu'il rejoindre le Real Madrid, l'attaquant français a finalement prolongé son bail avec le club de la capitale. Vexés, les Madrilènes auraient décidé de renoncer définitivement à son transfert.

Mbappé pourrait bousculer l'équilibre du vestiaire

Et pour cause, compte tenu de ses nouvelles conditions salariales au PSG, Kylian Mbappé pourrait créer un gros déséquilibre dans le vestiaire, ce que refuse le Real Madrid comme le révèle MARCA qui prend pour exemple le retour avorté de Cristiano Ronaldo, pour les mêmes raisons.

Le Real ne veut pas bloquer l'éclosion de Vinicius

Mais ce n'est pas tout puisque le quotidien espagnol ajoute le Real Madrid craint qu'une arrivée de Kylian Mbappé mette en péril la progression de Vinicius Junior, et un degré moindre, celle de Rodrygo, qui ont pris une dimension importante au sein du club merengue..