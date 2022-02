Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a raté son coup... pour Donnarumma !

Publié le 10 février 2022 à 22h15 par A.C.

Avant de débarquer au Paris Saint-Germain l’été dernier, Gianluigi Donnarumma aurait pu rejoindre le Real Madrid.

C’est l’un des meilleurs coups de l’été de Leonardo. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération, Gianluigi Donnarumma a rejoint le Paris Saint-Germain sans aucune indemnité de transfert, alors qu’il semblait plaire à la Juventus et au FC Barcelone. Il affronte toutefois une situation pas simple cette saison avec la concurrence de Keylor Navas, même s’il a récemment calme les choses. « Je savais que ce serait comme ça en venant ici » a déclaré Donnarumma, dans un entretien paru ce mercredi dans La Gazzetta dello Sport . « Ce n'est pas vrai qu'il y a des étincelles avec Keylor. J'ai une très bonne relation avec lui, c'est un bon gars. Pour moi, il n'y a pas de problème ». Pourtant, l’Italien aurait très bien pu ne jamais rejoindre le PSG...

Le Real Madrid voulait Donnarumma au lieu de Courtois