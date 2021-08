Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a posé un ultimatum pour Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 21h00 par A.D. mis à jour le 27 août 2021 à 21h02

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé se rapprocherait d'un départ vers le Real Madrid dès cet été. Après avoir formulé une deuxième offre à hauteur de 180M€, le club merengue aimerait boucler l'opération Mbappé dimanche au plus tard.

Alors que Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG, le Real Madrid aurait lancé deux offensives pour boucler son transfert : une première de près de 160M€ et une seconde avoisinant les 180M€. Toutefois, le PSG n'aurait pas répondu à la deuxième offre merengue pour le moment. En attendant, les hautes sphères parisiennes tentent de faire plier Kylian Mbappé pour qu'il finisse par prolonger. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'émir du Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi d'augmenter son offre de 25M€ pour convaincre son numéro 7.

Le Real Madrid veut boucler l'opération Mbappé d'ici dimanche soir