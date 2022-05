Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se fait refroidir pour le transfert de Tchouaméni !

Publié le 14 mai 2022 à 10h10 par Thibault Morlain

Intéressé par le transfert d’Aurélien Tchouaméni, le PSG serait toutefois loin d’y parvenir, notamment en raison du prix réclamé par l’AS Monaco pour lâcher l’international français.

Cet été, le PSG entend notamment se montrer très actif pour renforcer son milieu de terrain. Mais la question est de savoir qui viendra entourer Marco Verratti dans l’entrejeu. Aujourd’hui, Paul Pogba, en fin de contrat à Manchester United, semble de plus en plus se rapprocher d’une arrivée au Parc des Princes. Mais cela pourrait ne pas être la seule recrue pour le PSG au milieu de terrain. Pas vraiment habitué à piocher en Ligue des Champions, le club de la capitale serait toutefois intéressé par Aurélien Tchouaméni, le joueur de l’AS Monaco également suivi par les plus grands clubs européens.

Un prix trop élevé ?