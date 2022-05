Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour cette opération à 100M€ !

Publié le 14 mai 2022 à 7h45 par Axel Cornic

Ancien du LOSC actuellement au Napoli, Victor Osimhen pourrait être l’un des gros coups du Paris Saint-Germain cet été... mais concurrence sera dure à battre.

A seulement 23 ans, Victor Osimhen est déjà un visage connu du football européen. Après avoir explosé au LOSC, il a rejoint le Napoli dans le cadre d’un transfert à 75M€ en septembre 2020 et même si plusieurs pépins physiques l’ont handicapé, il réalise une saison pleine avec 17 buts en 25 rencontres toutes compétitions confondues. Suffisant pour taper dans l’œil des plus grands clubs d’Europe, comme le Paris Saint-Germain. Face au possible départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat, Leonardo multiplie les pistes et aurait notamment approché l’attaquant nigérien, qui pourrait bien quitter le Napoli dans une énorme opération tournant autour des 100M€.

Arsenal, Manchester United et Newcastle ont la main