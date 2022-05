Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi se positionne pour le transfert de deux stars !

Publié le 14 mai 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

A Barcelone, Joan Laporta se retrouve encore dans la nécessité de vendre. Toutefois, Xavi aurait été très clair concernant certaines de ses stars.

A quoi ressemblera le FC Barcelone la saison prochaine ? En Catalogne, la reconstruction va se poursuivre et plusieurs recrues sont ainsi attendues pour Xavi. Mais en parallèle, des départs vont également arriver et cela pourrait même concerner certaines stars du Barça. Aujourd’hui, les regards se tournent notamment vers Frenkie De Jong. Alors que les Blaugrana ont toujours besoin de renflouer les caisses, il a été annoncé que le Néerlandais pourrait être cédé à Manchester United moyennant 80M€.

Xavi prend position !