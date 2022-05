Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zahavi propose au Qatar le successeur de Mbappé !

Publié le 13 mai 2022 à 19h30 par Axel Cornic

Pini Zahavi, qui a déjà aidé le Paris Saint-Germain par le passé avec Neymar, aurait la solution pour le probable départ de Kylian Mbappé.

On attend avec impatience la grande annonce. Après des mois de débats, le dénouement semble être tout proche pour Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine le 30 juin prochain. Il ne reste plus que quelques jours avant la fin de la saison, annoncé comme le moment pour Mbappé annoncera sa véritable décision et du côté de Doha on attend toujours la réponse à une prolongation pharaonique. Certains pensent même que le suspens pourrait être levé dès ce dimanche, puisque Mbappé a insisté pour être présent à la cérémonie des trophée UNFP... alors même que tout le PSG sera en stage au Qatar à ce moment-là ! Un scénario d’ailleurs abordé ce vendredi par Mauricio Pochettino. « C'est une question pour Kylian. J'espère que non (qu'il n'annoncera rien), parce qu'on sera au Qatar, le reste du club » a déclaré en conférence de presse le coach du PSG. « Et dans tous les cas, s'il y a une communication, on espère qu'elle sera positive pour le club. Mais je ne crois pas. Et dans tous les cas, c'est une question pour lui ». En attendant, en Espagne on continue à parler d’un Real Madrid serein, sûr de pouvoir enfin recruter après les échecs de 2017 et de l’été dernier.

Zahavi a proposé Lewandowski au PSG