Mercato - PSG : Leonardo active une nouvelle piste pour remplacer Pochettino !

Publié le 14 mai 2022 à 8h15 par Thibault Morlain

Au PSG, on cherche encore et toujours celui qui viendra remplacer Mauricio Pochettino sur le banc de touche. Et pour cela, Leonardo aurait visiblement un nouveau nom en tête.

Bien que Mauricio Pochettino soit sous contrat jusqu’en 2023, l’Argentin ne devrait pas s’éterniser sur le banc du PSG. Si rien n’est encore officiel au sujet de l’entraîneur parisien, tout indique qu’il sera remercié dans les semaines à venir. La question est alors de savoir qui viendra le remplacer au PSG et pour cela, plusieurs noms circulent. Alors que Zinedine Zidane et Antonio Conte sont ceux qui reviennent le plus, les options Thiago Motta, Marcelo Gallardo ou encore Joachim Löw seraient aussi d’actualité. Mais voilà qu’il faudrait ajouter un nouveau nom à la liste.

Un intérêt pour Sergio Conceiçao ?