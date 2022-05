Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aurélien Tchouaméni aurait déjà vendu la mèche !

Publié le 13 mai 2022 à 21h15 par Thomas Bourseau

Aurélien Tchouaméni serait susceptible de filer entre les doigts de Leonardo. Le directeur sportif du PSG garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation du milieu de terrain de l’AS Monaco qui serait plus emballé par un départ à l’étranger qu’un transfert dans un autre club de Ligue 1…

En marge du prochain mercato estival, il se pourrait que le PSG prenne la décision de recruter un milieu de terrain de renom. Ces derniers temps, il est question de la potentielle venue de Paul Pogba dont le contrat à Manchester United arrivera à expiration en juin prochain. Néanmoins, à en croire RMC Sport, pour que Paul Pogba débarque au PSG, il faudrait que le club de la capitale puisse en amont dégraisser son effectif. Chose qui devrait occuper un bon moment le directeur sportif Leonardo qui ferait du recrutement de Pogba sa priorité dans ce secteur de jeu. Cependant, Aurélien Tchouaméni aurait également son lot d’admirateurs au sein de la direction du PSG et ailleurs.

Tchouaméni aurait affirmé à ses proches vouloir quitter la Ligue 1 !