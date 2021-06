Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar frappe déjà très fort sur le marché…

Publié le 28 juin 2021 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 28 juin 2021 à 14h33

Alors que le PSG vit un début de mercato estival particulièrement agité avec des renforts XXL à toutes les lignes, le Qatar a tenu toutes ses promesses sur les grandes ambitions du club de la capitale pour cet été. De bon augure dans l’optique de conserver Kylian Mbappé ?

Récemment interrogé dans les colonnes de L’Equipe sur le mercato estival du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi avait fait une annonce pleine de promesses : « Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. Des gros recrutements ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », indiquait très clairement Nasser Al-Khelaïfi, promettant ainsi un été très agité et ambitieux pour le PSG. Et le dirigeant qatari n’avait pas menti…

Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi…

Force est de constater que le Qatar a décidé de mettre le paquet cet été pour renforcer au mieux les rangs du PSG. L’arrivée pour 0€ de Georginio Wijnaldum, arrivé en fin de contrat avec Liverpool, a d’abord été une aubaine saisie par Leonardo, d’autant que le FC Barcelone semblait avoir déjà raflé la mise avec le milieu de terrain néerlandais. Et désormais, on attend plus que le PSG finisse par officialiser l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, qui va lui aussi débarquer libre, et qui devrait être suivi par Achraf Hakimi. Comme indiqué par le10sport.com dès le 18 juin dernier, l’accord était imminent entre le PSG et l’Inter sur les bases d’un transfert à 70M€, qui prouve que le Qatar est également prêt à mettre la main à la poche pour son recrutement estival.

Un recrutement XXL idéal pour conserver Mbappé

Alors forcément, ces grandes ambitions affichées sur le marché des transferts pourraient avoir plusieurs conséquences au sein du PSG. Sportives, évidemment, puisque Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo parviennent à renforcer le vestiaire aves des éléments internationaux de qualité. Mais ce mercato pourrait également convaincre un certain Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG, lui qui ferait passer avant tout les garanties sportives afin de décider de quoi sera fait son avenir. Le Qatar semble avoir parfaitement reçu le message de sa star, et met actuellement tout en œuvre pour finir de convaincre Mbappé que son avenir devra passer par le PSG. Affaire à suivre…