Mercato - PSG : Le Qatar fait une incroyable proposition à Zidane !

Publié le 3 février 2022 à 9h10 par A.M.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG semble déjà scellé en vue de la saison prochaine, le PSG sort les grands moyens pour attirer Zinedine Zidane.

L'été prochain au plus tard, Mauricio Pochettino devrait quitter son poste d'entraîneur du PSG. La situation est devenue très compliquée à gérer et alors qu'il rêve d'un retour en Premier League, le technicien argentin pourrait bien rebondir à Manchester United. Le club de la capitale ne devrait pas s'opposer à son départ compte tenu du fait qu'il ne fait pas l'unanimité, et surtout que Zinedine Zidane est sur le marché. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'arrivée du technicien français, longtemps réticent à l'idée de venir à Paris, prend forme. Et du côté de Doha, on ne compte pas lésiner sur les moyens.

Un salaire colossal est déjà promis à Zidane