Mercato - PSG : Le Qatar a bien tenté une opération colossale pour remplacer Mbappé !

Publié le 2 mars 2022 à 20h10 par A.M.

L'été dernier, le feuilleton Mbappé a animé la fin du mercato et a contraint le PSG à s'activer sur le marché. Dans cette optique, le club de la capitale a bien tenté le coup pour Robert Lewandowski.

Les derniers jours du précédent mercato estival ont été marqués par le feuilleton Mbappé. L'attaquant français a fait l'objet de plusieurs offres de la part du Real Madrid. Toutes refusées par le PSG. Cependant, le club de la capitale, conscient de la menace d'un départ de son numéro 7, a prospecté sur le marché en quête d'un nouveau buteur. Comme révélé par le10sport.com, Robert Lewandowski faisait partie des pistes étudiées par le PSG l'été dernier. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano.

Le PSG avait tenté Lewandowski