Mercato - PSG : Le très gros coup Lewandowski prend forme !

Publié le 2 mars 2022 à 19h45 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG fait bien partie des clubs à suivre pour Robert Lewandowski.

L'été prochain, le PSG pourrait bien être contraint de se mettre en quête d'un nouvel avant-centre. Et pour cause, le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain et le Real Madrid fait le forcing pour attirer l'international français libre. Par conséquent, le club parisien s'active en coulisse afin de tenter de trouver un éventuel remplaçant à Kylian Mbappé. Et le nom de Robert Lewandowski revient avec insistance compte tenu du fait que son contrat au Bayern Munich s'achève en juin 2023. Et Fabrizio Romano confirme la tendance.

Le PSG a un coup à jouer pour Lewandowski