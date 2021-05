Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG a eu très peur pour Kylian Mbappé…

Publié le 16 mai 2021 à 4h45 par T.M.

En 2017, le PSG a réalisé un énorme coup en s’offrant Kylian Mbappé. Toutefois, à l’époque, au sein du club de la capitale, il y avait certaines craintes.

Pour s’inviter à la table des plus grands clubs d’Europe, le PSG n’a pas regardé à la dépense. Ainsi, à l’été 2017, le club de la capitale a lâché plus de 400M€ pour recruter successivement Neymar et Kylian Mbappé. Après avoir explosé aux yeux de tous à l’AS Monaco, la pépite français était courtisé par les plus grands clubs européens. Et alors que le Real Madrid était très intéressé, le PSG a finalement réussi à faire la différence pour recruter Mbappé.

La menace du fair-play financier