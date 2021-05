Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ inattendu à prévoir pour Sampaoli ?

Publié le 16 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, Jorge Sampaoli devrait voir plusieurs de ses joueurs partir. Et certains départs inattendus pourraient même être à envisager.

Compte tenu du nouveau projet à l’OM, de nombreux changements sont à prévoir durant le prochain mercato estival. Arrivées, départs, cela va bouger au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. L’une des questions est donc de savoir qui fera ses valises. Alors que la de Florian Thauvin est déjà actée, Hiroki Sakai devrait lui aussi prochainement partir, au même titre que certains joueurs poussés vers la sortie.

« Si une équipe met 20 ou 30 millions… »