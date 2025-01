Mercato - PSG : Le prochain transfert réglé par une icône de QSI ?

Axel Cornic

Arrivé libre en provenance du Real Madrid en 2023, Marco Asensio pourrait quitter le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato de janvier. L’Espagnol aurait plusieurs pistes à l’étranger et l’une d’entre elles mènerait notamment à la Juventus, où Thiago Motta serait fans de son profil pour renforcer son attaque.

Ça devrait bouger au PSG cet hiver, surtout sur le front des départs. La liste des indésirable est longue et on y retrouve notamment le nom de Marco Asensio, qui a disputé 748 au total depuis le début de la saison, avec deux buts et quatre passes décisives. Et l’ancien du Real Madrid pourrait bien rebondir du côté de la Serie A...

Thiago Motta veut Asensio

D’après les informations de Foot Mercato, la Juventus serait sur les traces d’Asensio, afin d’offrir un nouveau renfort à Thiago Motta. Ce dernier serait vraisemblablement fan du profil du joueur, qui pourrait lui apporter une solution supplémentaire dans une attaque ou certains joueurs pourraient partir, comme le jeune Samuel Mbangula.

L’Inter également dans le coup, mais...

Mais la Juventus ne serait pas le seul club italien intéressé par Marco Asensio ! FM nous apprend en effet que l’Inter serait aussi sur le coup, mais plus en retrait par rapport aux Bianconeri. Il existe toutefois un obstacle, puisque l’international espagnol gagne 10M€ brut par an au PSG et pour le moment aucun club ne semble disposé à s’aligner sur cette somme.