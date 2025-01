Sensation sur le mercato, le PSG dégaine une offre stratosphérique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à l'affût sur le mercato, le PSG cherchera notamment à densifier son secteur offensif. Dans cette optique, le club de la capitale scrute avec attention la situation de Mohamed Salah. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'international égyptien n'a toujours pas prolongé à Liverpool. Et pour le convaincre de signer, le PSG serait prêt à dégainer une offre stratosphérique.

Ce sera probablement l'un des dossiers brûlants du mercato lors des prochains mois. En fin de contrat avec Liverpool, Mohamad Salah n'a toujours pas prolongé ce qui l'autorise depuis ce 1er janvier à discuter avec le club de son choix afin de s'y engager libre en vue de la saison prochaine. Une situation qui ne passe évidemment pas inaperçue tant la possibilité d'attirer un joueur de la dimension de Mohamed Salah séduit de nombreux clubs. Il faut dire que le Pharaon s'est imposé comme l'un des plus meilleurs joueurs du monde grâce à une première partie de saison sensationnelle avec les Reds.

Le PSG prêt à offrir un salaire démentiel à Salah

Parmi les clubs intéressés, le PSG serait dans le coup. Orphelins de Kylian Mbappé, les Parisiens cherchent un grand renfort offensif, et la perspective de voir débarquer un joueur du calibre de Mohamed Salah, sans débourser la moindre indemnité de transfert, ne peut pas laisser insensible. Ainsi, selon les informations du journaliste d'Eurosport, Romain Collet Gaudin, le PSG serait prêt à toutes les folies pour convaincre Mohamed Salah et envisagerait de lui proposer un salaire avoisinant les 500 000€... par semaine ! Le tout sur un contrat de 3 ans.

Liverpool ne peut pas rivaliser ?

Une somme impressionnante, qui représenterait plus de 25M€ par an alors que le PSG semblait décider à ne plus surpayer ses joueurs. D'ailleurs, ce serait beaucoup plus que ce que prévoit d'offrir Liverpool à Mohamed Salah. Les Reds n'auraient pas l'intention d'offrir pour de 400 000€ par semaine à l'international égyptien qui révélait récemment être « loin » d'un accord pour prolonger. « Je ne veux pas mettre des choses dans les médias et que les gens en parlent mais rien n'a vraiment bougé », ajoutait Mohamed Salah qui pourrait donc bien être le très gros coup du PSG l'été prochain.