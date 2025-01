Real Madrid : Le prochain entraîneur de Mbappé est déjà connu ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Carlo Ancelotti a été prolongé jusqu’en juin 2026 l’année dernière, le Real Madrid aurait déjà une idée de qui sera le prochain entraîneur de Kylian Mbappé et ses coéquipiers. C’est Xabi Alonso qui serait le grand favori pour devenir le prochain entraîneur de la Casa Blanca, ce qui pourrait se produire dès la saison prochaine, puisqu’il aurait acté son départ du Bayer Leverkusen.

Actuellement deuxième de Liga, avec un point de retard sur le premier, l’Atlético de Madrid, et 20e au classement de la Ligue des champions, le Real Madrid a connu un début de saison compliqué, à tel point que l’avenir de Carlo Ancelotti a été remis en question. Revenu au club en 2021 à la suite du départ de Zinédine Zidane, le technicien italien est sous contrat jusqu’en juin 2026, qu’il a prolongé l’année dernière, mais pourrait tout de même partir dès la fin de cette saison.

Xabi Alonso au Real Madrid dès la saison prochaine ?

En effet, son remplaçant serait déjà identifié au sein du Real Madrid. Ancien joueur de la Casa Blanca, entre 2009 et 2014, avant d’y commencer sa carrière d’entraîneur avec les jeunes, Xabi Alonso a souvent été lié au club madrilène ces derniers mois. D’après les informations d’Eurosport Espagne, le technicien espagnol de 43 ans aurait décidé de mettre un terme à son aventure au Bayer Leverkusen à la fin de la saison, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2026, et serait le grand favori pour succéder à Carlo Ancelotti.

Son agent a démenti les rumeurs

Champion de Bundesliga en étant invaincu la saison dernière, Xabi Alonso a vu sa cote grimper ces derniers temps et au sein du Real Madrid, on le considèrerait comme parfait pour prendre la relève de l’Italien. Auprès de Marca, Iñaki Ibáñez, agent de l’ancien milieu de terrain, a tout de même tenu à calmer les rumeurs : « Il n'en a jamais été question avec le Real Madrid. L'histoire se répète un an plus tard. Nous ne parlons pas et nous n'avons pas parlé. » Il se pourrait malgré tout que Xabi Alonso soit le prochain entraîneur de Kylian Mbappé et du reste des joueurs du Real Madrid.