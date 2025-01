Mercato : Le PSG doit lâcher 180M€ pour son nouveau buteur

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Randal Kolo Muani est annoncé sur le départ lors du mercato hivernal, le PSG pourrait se mettre en quête d’un nouvel attaquant. En ce sens, Paris ferait partie des clubs intéressés par Alexander Isak, mais Newcastle aurait prévenu les prétendants de l’international suédois, fixant son prix à 180M€.

En difficulté depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, un départ de Randal Kolo Muani cet hiver semble inévitable. Recruté contre 90M€, l’international français (27 sélections, 8 buts) n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique, qui ne l’a pas convoqué lors des trois derniers matchs du club de la capitale avant la trêve. Si l’attaquant âgé 26 ans quitte le club en janvier, Paris cherchera alors à le remplacer et penserait notamment à Alexander Isak.

Un coup de théâtre se profile au PSG : Asensio sur le départ, qui pour le remplacer ? 🤔

➡️ https://t.co/FmOfsyWOSz pic.twitter.com/fSgAcIXaxO — le10sport (@le10sport) December 31, 2024

Un intérêt du PSG pour Isak ?

En effet, d’après les informations du Telegraph, le PSG serait le dernier club à suivre l’international suédois (50 sélections, 15 buts). Le quotidien anglais évoque également des intérêts du FC Barcelone et du Real Madrid, ainsi que de Liverpool en cas de départ de Mohamed Salah, que les Reds essayent de prolonger et qui a lui aussi été annoncé dans le viseur des dirigeants parisiens. Toutefois, Newcastle, qui a dépensé 75M€ pour le recruter en provenance de la Real Sociedad, il y a deux ans et demi, n’aurait pas l’intention de s’en séparer.

Newcastle réclame 180M€ pour s’en séparer

Dans l’optique de prévenir une éventuelle offensive pour Alexander Isak, sous contrat jusqu’en juin 2028, et dissuader ses prétendants, les Magpies auraient alors fixé son prix à 180M€, ce qui ferait de lui le joueur le mieux vendu de l’histoire de la Premier League. L’attaquant âgé de 25 ans est en grande forme cette saison et a déjà inscrit 12 buts en championnat, dont le dernier en date lundi lors de la victoire de Newcastle sur la pelouse de Manchester United (0-2).