Mercato - PSG : Un transfert historique est réclamé pour cet attaquant !

Arnaud De Kanel

En quête d'un avant-centre, le PSG creuserait la piste menant à Alexander Isak. L'attaquant suédois possède une très belle cote sur le marché et Newcastle compte en profiter. Alors qu'ils avaient déboursé 70M€ en 2022 pour se l'offrir, les Magpies réclameraient 180M€. Si un club venait à débourser cette somme, cela constituerait un record historique dans l'histoire de la Premier League.

Le mercato hivernal va permettre au PSG de procéder à quelques ajustements. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, le club de la capitale veut recruter un ailier et ne bougera pas pour un avant-centre. « Je ne me suis jamais plaint de joueurs qui ne sont pas là ou de blessés. Je profite de votre question pour vous répondre : « non ». Je n’ai pas de manque de joueur. Bien sûr qu’au cours des dernières fenêtres de transferts, il y a certains joueurs qu’on a essayé d’acheter et qui n’ont pas pu venir, à différents postes. Ils ne sont pas venus parce que les clubs ne te les vendent pas. C’est vrai qu’il y a des joueurs qui voulaient venir, mais le prix était exorbitant. Je suis très satisfait du mercato que nous avons fait et à partir de là, on va développer au mieux l’équipe pour pouvoir résoudre nos problèmes », confiait notamment Luis Enrique au mois de novembre, questionné sur le manque d'efficacité de ses attaquants. Mais le PSG pourrait dégainer l'été prochain.

Le PSG sur Isak ?

Un nom risque d'agiter le prochain mercato estival, celui d'Alexander Isak. D'après les informations du Telegraph, le PSG aurait des vues sur l'attaquant suédois de Newcastle. Et afin de repousser le plus grand nombre de prétendants, les Magpies auraient fixé un prix démentiel pour leur joueur.

Un transfert record pour Isak

Newcastle ne cédera pas Alexander Isak pour moins de 180M€. La position du club anglais est figée selon The Telegraph. Ainsi, le futur transfert de l'attaquant suédois battrait un record. En effet, il deviendrait le joueur le mieux vendu de l'histoire de la Premier League, devançant Philippe Coutinho, vendu au FC Barcelone contre un chèque de 135M€ en 2018.