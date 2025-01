Mercato : Un Ballon d’Or à l’OM, l’incroyable retournement de situation

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu à l’OM en 2022 en tant que conseiller, Jean-Pierre Papin est depuis novembre 2023 l’entraîneur de l’équipe réserve, mais ambitionne un jour de retrouver un banc dans le monde professionnel. En ce sens, il était annoncé proche de prendre la succession de Thierry Laurey au FC Martigues, avant de finalement décliner la proposition du pensionnaire de Ligue 2.

Un an après son retour au club en tant que conseiller de Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin est devenu l’entraîneur de l’équipe réserve de l’OM en novembre 2023. Mais à terme, le Ballon d’Or 1991 aimerait bien répondre du service sur le banc d’une équipe professionnelle, et en a justement eu l’opportunité récemment, pas très loin de Marseille, à Martigues.

Papin va finalement rester à l’OM

Lanterne rouge de Ligue 2, le FCM s’est séparé de Thierry Laurey mi-décembre. À la recherche d’un nouvel entraîneur, le FC Martigues a alors jeté son dévolu sur Jean-Pierre Papin, et ce dernier était même annoncé très proche de quitter l’OM pour relever ce nouveau défi. Peut-être refroidi par les derniers résultats des Martégaux, battus juste avant la trêve par le FC Bourgoin-Jallieu (N3) en 32es de finale de la Coupe de France (4-1), JPP a finalement décliné la proposition, comme indiqué par La Provence.

« La tendance est qu’il n’aille plus à Martigues »

« Il prend une bonne décision en n’allant pas dans cette galère. Il compte bien aller au bout de sa mission avec l’OM », a-t-on confié dans l’entourage de Jean-Pierre Papin. « La tendance est qu’il n’aille plus à Martigues. » Du côté de l’OM aussi, on se réjouit de le voir rester. « S’il accepte de s’inscrire dans le nouveau projet du club, nous serons très contents de pouvoir compter sur lui. C’est une question de règles, de discipline et de stratégie sportive », a déclaré un haut dirigeant du club. Jean-Pierre Papin devrait donc au moins rester jusqu’à la fin de la saison, à moins que ce dossier connaisse un nouveau retournement de situation. Selon Maritima, son nom serait toujours sur la liste de quatre entraîneurs du FC Martigues, qui devrait dévoiler l’identité de l'heureux élu en début de semaine prochaine. On sera alors définitivement où exercera JPP lors des prochains mois.