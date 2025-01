Mercato : Le prochain phénomène du PSG déniché en Ligue 1 ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques temps maintenant, le projet du PSG a totalement viré de bord. Le club de la capitale mise désormais sur des éléments jeunes plutôt que sur les stars. Les dirigeants parisiens ne seraient donc pas contre recruter un nouveau crack dès cet hiver. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient activé plusieurs pistes en Ligue 1.

Depuis l’arrivée de Luis Campos au sein de la direction, le PSG a totalement changé de projet. Si l’objectif final reste le même (remporter la Ligue des champions), la manière de l’atteindre est différente. Les Rouge-et-Bleu misent désormais sur des éléments jeunes plutôt que sur les stars. Dans cette optique, les pensionnaires de la Ligue 1 se sont débarrassés de grands noms comme Lionel Messi et Neymar lors de l’été 2023. Et pendant le dernier mercato estival, le PSG n’a recruté aucun joueur de plus de 25 ans.

Le PSG convoite Abdukodir Khusanov (RC Lens)

Les champions de France en titre entendraient d’ailleurs recruter un nouveau crack dès cet hiver. Le PSG aurait ainsi activé quelques pistes sur le mercato, notamment en Ligue 1. Au cours des dernières semaines, la formation parisienne a montré un intérêt plutôt concret pour Abdukodir Khusanov selon L’Equipe. Le défenseur central ouzbek est estimé à 30M€ et pourrait donc quitter le RC Lens en janvier. Mais le PSG aurait d’autres noms en tête.

Akliouche (Monaco) et Cherki (OL) également ciblés ?

D’après Caught Offside, les Rouge-et-Bleu convoiteraient également Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco aurait tapé dans l’oeil des Parisiens, mais aussi d’autres cadors européens. La concurrence promet d’être rude pour l’international Espoirs français. Rayan Cherki serait également toujours dans le viseur du PSG. L’OL pourrait d’ailleurs accepter le transfert de sa pépite afin de renflouer ses caisses cet hiver. Le club de la capitale pourrait donc avoir une sérieuse chance pour le joueur de 21 ans. Reste maintenant à voir si le leader de la Ligue 1 parviendra à mener à bien l’un de ses dossiers lors des prochains jours. À suivre...