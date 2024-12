Mercato : Le PSG menacé pour ce crack à 30M€

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans sa volonté de trouver de nouveaux renforts pour son mercato, le PSG semble jeter son dévolu sur un jeune joueur qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Abdukodir Khusanov, défenseur central du RC Lens, est dans le viseur du club de la capitale qui pourrait trouver de nouveaux concurrents. Le jeune espoir de 20 ans seulement est également pisté par Newcastle.

Défenseur central de 20 ans, Abdukodir Khusanov suscite beaucoup d'attention sur le mercato. Sous contrat au RC Lens jusqu'en 2027, l'Ouzbek fait partie des pistes privilégiées par le PSG pour cet hiver. Le club de la capitale cherche du renfort en défense et il pourrait être la bonne solution. Mais la tâche ne sera pas facile puisque si les Lensois cherchent à en tirer un bon prix, Khusanov est pisté par Newcastle qui s'intéresse de près à lui.

Un pacte inattendu entre PSG et Barça pourrait bouleverser le mercato ! Découvrez les dessous de cette alliance surprenante 🔥

➡️ https://t.co/TxB3BmZVmA pic.twitter.com/C0yuYfBSAb — le10sport (@le10sport) December 29, 2024

Le PSG à la bagarre avec Newcastle ?

D'après les informations de The I Paper, Abdukodir Khusanov serait apprécié par Newcastle qui représenterait un superbe coup pour le club de Premier League. Le jeune ouzbek a été désigné comme l'un des grands espoirs de sa génération en Europe au poste de défenseur et son profil correspond parfaitement aux intentions que Newcastle souhaite avoir.

Lens veut récolter une belle somme

Le RC Lens a envie d'équilibrer ses comptes pour son mercato et cherche à vendre Abdukodir Khusanov pour pas moins de 20M€. Les Sang et Or pourraient finaliser l'opération en janvier lors du mercato hivernal.